شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. كيف تتعامل مع تعارض الحاسبة التقديرية ودعمك بالبوابة الإلكترونية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدعم النقدي لحساب المواطن

الدمام - شريف احمد - يتعرض مستفيدو حساب المواطن، إلى بعض المواقف الإجرائية التي يعجزون عن التعامل معها، ومنها ظهور اختلاف كبير بين قيمة المبلغ الظاهر في الآلة الحاسبة التقديرية والمبلغ الظاهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية.في هذه الحالة نص دليل "الأسئلة الشائعة"، إنه يجب التأكد من إدخال البيانات في الآلة الحاسبة بالشكل الصحيح بما يتوافق مع البيانات المدخلة في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية، والتأكد من أهلية جميع التابعين -إن وجدوا-.

يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.



واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، بدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".



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الفرق بين القدرة المالية والدخل الشهري

القدرة المالية

معايير القدر المالية القابلة للتقييم

الأصول العقارية.

المركبات.

الأصول النقدية.

المحافظ الاستثمارية.

إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية.

كشف حساب المواطن عن الفرق بين القدرة المالية والدخل الشهري في برنامج "حساب المواطن".واعتبر البرنامج الدخل الشهري هو إجمالي دخل الأسرة سواء كان راتباً شهرياً أو راتباً تقاعدياً أو عوائد مالية أو تجارية أو مخصصات برامج حكومية.وقال حساب المواطن إن الدخل يؤثر على الاستحقاق فقد يكون المستفيد غير مستحق للدخل الشهري بسبب إجمالي الدخل الشهري، ويمكنه تقديم شكوى مالية خلال 90 يوماً ولا تؤثر في نتيجة الأهلية.بينما تؤثر القدرة المالية على الأهلية، فقد يكون المستفيد غير مؤهل في حال تجاوز حد القدرة المالية، ويمكنه تقديم الاعتراض خلال 90 يوماً من نتيجة عدم الأهلية، وفي حال لم يتم تقديم الاعتراض خلال تلك المدة يجب عليه إعادة تقديم الطلب.يعرف البرنامج القدرة المالية بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع، القابلة للتقييم عدا ما تنص الضوابط على استثنائه، وتتأثر الأهلية حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.وتم تحديد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال.

لكل معيار من معايير القدرة المالية حداً أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.



استثناءات في احتساب الدخل



حدد برنامج حساب المواطنين الحالات التي يجري فيها عمل استثناء في حساب دخل المستفيد.

وبحسب دليل الأسئلة الشائعة من برنامج حساب المواطن، فهناك استثنائين هما: