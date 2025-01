شكرا لقرائتكم خبر عن إنذاران أصفر وبرتقالي.. تفاصيل حالة الطقس في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر وآخر برتقالي بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.وشمل إنذار الأرصاد، جدة (ثول) ورابغ والطائف (الشفا) وأضم والليث وميسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه الأرصاد، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الآمواج، وأمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة وشبه إنعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.كما أصدر الأرصاد إنذارا أصفر بشأن طقس منطقة المدينة المنورة. وشمل العلا والعيص وخيبر والرايس وينبع، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.ونبه الأرصاد، من أتربة مثارة ورياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.ويبدأ الإنذار الساعة: 01:00 صباح السبت حتى 04:00 مساء اليوم نفسه.