شكرا لقرائتكم خبر عن مختص لـ "اليوم": فرص واعدة لسوق السيارات الكهربائية بالمملكة رغم التحديات والان نبدء بالتفاصيل



وتعتمد هذه السيارات على تقنيات حديثة تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى توفير تكاليف تشغيل أقل.

ومع ذلك، لا تزال تواجه بعض التحديات التي تتطلب مزيدًا من التطوير والبنية التحتية لدعم هذا التحول . د. فهد الصخيري د. فهد الصخيري

وقال لـ "اليوم" أستاذ الطاقة المتجددة والهندسة الكهربائية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد الصخيري، إن السيارات الكهربائية أحدثت تحولًا سريعًا في صناعة السيارات والنقل بشكل عام، إذ تعد بديلاً واعدًا للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

أوضح أنها تعتمد على محركات كهربائية تعمل ببطاريات قابلة لإعادة الشحن، مما يسهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن هذه المركبات قد تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بما يصل إلى 5 جيجا طن بحلول عام 2050 .

وأضاف: "أن من أبرز مزايا المركبات الكهربائية تقليل التلوث البيئي من خلال القضاء على انبعاثات عوادم السيارات، وهو ما يسهم في تحسين جودة الهواء بشكل ملحوظ، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

الدمام - شريف احمد - شهدت صناعة السيارات والنقل تطورًا سريعًا مع دخول المركبات الكهربائية إلى السوق، حيث أصبحت خيارًا رئيسيًا يدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وتعتمد هذه السيارات على تقنيات حديثة تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى توفير تكاليف تشغيل أقل.ومع ذلك، لا تزال تواجه بعض التحديات التي تتطلب مزيدًا من التطوير والبنية التحتية لدعم هذا التحولوقال لـ "اليوم" أستاذ الطاقة المتجددة والهندسة الكهربائية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد الصخيري، إن السيارات الكهربائية أحدثت تحولًا سريعًا في صناعة السيارات والنقل بشكل عام، إذ تعد بديلاً واعدًا للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.أوضح أنها تعتمد على محركات كهربائية تعمل ببطاريات قابلة لإعادة الشحن، مما يسهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء.ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن هذه المركبات قد تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بما يصل إلى 5 جيجا طن بحلول عام 2050وأضاف: "أن من أبرز مزايا المركبات الكهربائية تقليل التلوث البيئي من خلال القضاء على انبعاثات عوادم السيارات، وهو ما يسهم في تحسين جودة الهواء بشكل ملحوظ، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".



تكلفة تشغيل أقل



وأكد "الصخيري" أنها تتميز بتكاليف تشغيل أقل بفضل قلة الأجزاء المتحركة وانخفاض تكلفة الكهرباء مقارنة بالوقود التقليدي. ومع ذلك، ومع انتشار مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الفوائد البيئية لهذه المركبات ستتزايد بشكل كبير في المستقبل.

وأضاف أن هذه التكنولوجيا تواجه عدة تحديات، أبرزها التكلفة الأولية المرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية، إضافة إلى محدودية محطات الشحن في بعض المناطق.

أشار الدكتور الصخيري، إلى أن عمر البطارية والتأثير البيئي لإنتاجها يمثلان تحديات لا تزال قائمة؛ ومع ذلك، أكد أنه مع تقدم تكنولوجيا البطاريات، مثل البطاريات الصلبة، من المتوقع أن تتحسن هذه الجوانب مستقبلًا، مما سيؤدي إلى زيادة مدى الكيلومترات التي يمكن أن تقطعها السيارات وتقليل أوقات الشحن.



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