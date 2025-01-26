شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 464 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات تهريب (264) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العيدابي، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وفي نفس السياق، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بجازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. مخالفة نظام البيئة من ناحية أخرى، ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.