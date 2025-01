شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف بالسعودية بمرتبات خيالية . هل تجد العمل بهذه المهن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إطار حرص الدولة على دعم الكفاءات وإتاحة فرص عمل أكبر للشباب، أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات التقدم لشغل وظائف بالسعودية، فى عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل فى مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعوديةالنسخه الكاملة الرئيسية أخبار عاجلة وزارة العمل تعلن عن وظائف بالسعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. إنفوجراف وزارة العمل تعلن عن وظائف بالسعودية وزارة العمل تعلن عن وظائف بالسعودية Share on facebookShare on twitterShare on messenger كتبت آية دعبس الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:45 ص فى إطار حرص الدولة على دعم الكفاءات وإتاحة فرص عمل أكبر للشباب، أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات التقدم لشغل وظائف بالسعودية، فى عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل فى مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية . وتتوافر فرص العمل، فى تخصصات متنوعة، وهى: 1- عدد 5 مهندسين مدني، ويشترط للتقدم: - الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير. - خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية. - تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة. 2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم: - الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير. - خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى. - تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة. 3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم: - الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير. - خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى. - تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة. 4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم: - الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال. - خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة. - تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة. ويحصل المقبولين فى تلك الوظائف على عدة مزايا، منها: - علاوات على الأداء. - توفير تذاكر الطيران. - توفير سكن. - توفير الإقامة داخل الموقع. - توفير التأمين الصحى. - إمكانية مد العقود. - ضمان التسوية المالية فى حال إنتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر. - توفير فرص الترقية حسب الأداء. وأوضحت هبه أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"،على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وأكدت الوزارة أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف، لافته إلى أن التقديم على تلك الوظائف مستمر لمدة 10 أيام.