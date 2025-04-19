" تحويطة مودرن سكول TMS " تكرّم عماد الأشقر وجان بو جدعون وفريد بو سعيد ومحمد فرحات في مهرجان الزهور

ميرنا وليد - بيروت - بدعوة من "تحويطة مودرن سكول TMS"، وبرعاية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، أقيم مهرجان الزهور 2025، في قصر الأونيسكو، بحضور أهل الثقافة والفكر والفن وأهالي طلاب المدرسة، وكان من بين الحضور نقيب الممثلين نعمة بدوي، الممثل فؤاد حسن، الشاعر نزار فرنسيس، الإعلامي الدكتور جمال فياض، الكاتب والمخرج شربل خليل، الإعلامية ندى قوتلي والفنان سعد حمدان، وتخلل المهرجان تكريم رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، نقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد، والممثل جان بو جدعون والصحافي محمد فرحات، كما عزف الفنان أسعد سرور على الكمان أغنية "ست الحبايب" للمطربة الراحلة فايزة أحمد، وقدم تلاميذ المدرسة رقصات وأغنيات إحتفالاً بفصل الربيع وعيد الأم، وقد تزامن مهرجان الزهور هذا العام، مع العيد العشرين للمدرسة.



ألقت السيدة ندى رحال كلمة إدارة "تحويطة مودرن سكول TMS"، مرحبة بالحضور، مشيدة برئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، لجهوده المستمرة والمثمرة في مجال التعليم، كما حيّت الإعلاميين الذين كانوا على خطوط النار وواجهوا الخطر ليبقى صوت الحق مسموعاً.

وأضافت: "في الوقت الذي تخطف فيه الحرب منا كل شيء، كان الفن والموسيقى درعنا وصوتنا، في عز الألم والدمار، كان الفنانون والموسيقيون يرفعون رؤوسنا، ويجعلونا نتمسك بالحياة".

ثم ألقى رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر كلمته، وقال إن السيدة فيروز غنت في السبعينيات أغنية "بحبك يا لبنان"، وأضاف أن لبنان دُمّر وما زال يُدمّر، ولكنه لن يفنى لأننا لبنان وترابه، وسنبقى نحبه.

وأضاف الأشقر أن التحدي الأكبر اليوم، هو الذكاء الاصطناعي، التهديد الفعلي الذي يجب التصدي له، لذا يجب أن تكون إدارات المدارس ومعلموها، جاهزين لحماية الطلاب من هذا الخطر.

وتابع الأشقر أن العلماء توصلوا إلى أن الإنسان مؤلف من مئة مليار خلية عصبية، في حين أن الإنسان الآلي مؤلف من مئتي خلية عصبية، وختم: "ومن هنا نؤكد أن لا غنى عن الإنسان، لبنان هو الإنسان".

وتحدث نقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد، وشكر إدارة "تحويطة مودرن سكول TMS"، على تكريمها له، والذي إعتبره من أغلى التكريمات على قلبه، وأضاف: "لم أكن أصبو في مسيرتي التعليمية والفنية والنقابية، إلى أن أحصل على تكريم، أو أنال وساماً، أو أحصد مكرمة، بل وضعت عصارة جهدي، في تحويل جهلي إلى معرفة، والفشل إلى نجاح، والسقوط إلى عزيمة وتقدم وإرادة".

وتابع: "أمين صندوق نقابة محترفي الموسيقى والغناء الأستاذ أسعد سرور، هو المسوؤل عن تعليم الموسيقى في هذه المدرسة، وأهنئه بالمدرسة، وأهنئ المدرسة به".

وتمنى بو سعيد أن تصبح ساعة الموسيقى ضمن المناهج التربوية التعليمية في كل المدارس الرسمية والخاصة، لتوجيه الجيل الجديد بالشكل الصحيح، وإبعاده عن الممنوعات وغيرها.

الممثل جان بو جدعون قال إن هذا التكريم كبير جداً بالنسبة له، لأنه بمناسبة عيد الأم وعيد الطفل، وألقى بعدها قصيدة للأم، مقلداً فيها صوت الشاعر الراحل سعيد عقل.

وأضاف: "أريد أن أُكرّم كل أم، وكل زهرة نبتت بين الركام، وكل لبناني لا زال يزرع أملاً، ولو بورقة صبّار. اللبناني إذا جاع يضحك، وإذا قُهر يغني، وإذا غرق يفتح مظلة ويقول (إنها ليست المرة الأولى، ولكن يا رب تكون الأخيرة). هذا البلد يريد حباً، حباً من النوع الصعب وليس حب الورد، بل حب المواجهة، حب المسامحة، حب العمل، حب الأم لأولادها، وليس حب السياسي لمنصبه".

وتحدث الصحافي محمد فرحات، وقال: "أنا محظوظ جداً لوجودي معكم، والتكريم أصبح تكريمين من خلال مشاركتنا هذه مع كل الحضور".

وأضاف: "منذ 8 تشرين الأول 2023 قررنا أن نكون موجودين دائماً على الخطوط الأمامية، لنقل الصورة مثلما هي ومثلما يجب، خصوصاً أن الجانب الآخر من الحدود، كان يضع دائماً كل إمكاناته على المستوى الإعلامي، في محاولة منه ليؤثر على الشعب اللبناني وعزيمته، فلذلك قررنا أن نكون موجودين، رغم كل الصعاب والخطر، حتى بعد أن تعرضنا للقصف ولأكثر من إعتداء، وكان هدفنا الأساسي أن نوصل الرسالة، والواقع كما هو من دون أي تضخيم أو تصغير".

موقع الخليج 365 كان حاضراً في مهرجان الزهور، وكان لنا هذان التصريحان الخاصان.

الممثل جان بو جدعون قال: "الأطفال هم الزهور، زهور لبنان، زهور مستقبلنا، وهم يعطونا الأمل والفرح، والطفل هو بركة أينما وجد، مثل الأم، أطلب من الله أن يعطيهم أياماً جميلة، وهم الذين سيرتكز عليهم لبنان، وسيرفعون إسمه عالياً، وسيظهروا صورتنا أينما ذهبوا في كل أنحاء العالم".

وعن ما يضيفه إليه هذا التكريم، قال: "تكريمي من الشاعر سعيد عقل هو القمة، ولكن تكريم اليوم يجمع بين الزهور والأم، وأهديه إلى كل من أحبني وكل من صفق لي، ولكل لبناني، وكل إنسان لديه إنسانية، وكل فنان ساعدني، ولأهلي وعائلتي وأولادي، ولزوجتي رفيقة عمري ودربي التي واكبتني في كل شيء، وأهديه إلى روح والدي، الذي توفي منذ ثلاث سنوات، وإلى والدتي التي تنام منذ أربعين عاماً على عبارة (آخ موجوعة)، ولم نجد طبيباً يعطيها العلاج الشافي".

وعن برنامجه "من بعدك لمين"، الذي يعده ويقدمه عبر إذاعة لبنان، قال جان بو جدعون: "أحاور في البرنامج الراحلين الكبار، أحكي معهم وهم يجيبوني من خلال تقليدي لأصواتهم، أتحدث معهم لمدة عشر دقائق، وأسألهم كيف كان الموت بالنسبة لهم، والحياة الآن، وإن كانوا راضين عن لبنان الذي غادروه، وما هي وصيتهم للجيل الجديد".

كما كشف لنا جان بو جدعون، عن تحضيره لكتابة برنامج "إبن البلد" للممثل أحمد الزين، وأضاف: "سبق أن كتبت للأستاذ أحمد الزين برنامج (شو الأخبار يا حديدان؟)، كنت مع أستاذ أحمد الزين في إجتماع، وقال للحاضرين: "كثير من الأشخاص كتبوا لي، ولكن جان بو جدعون كتب لي (شو الأخبار يا حديدان؟)، وعبّر بيديه عن أنه برنامج كبير، مع إحترامي لكل الذين كتبوا له، وهو يقول إنني أدخلت إليه لوناً جديداً".



نقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد، قال: "نحن نتكل على الجيل الصاعد، وأتمنى أن تكون ساعة الموسيقى ضمن المناهج التعليمية، فالموسيقى مثل الرياضة، وبهما نستطيع أن نضع الجيل الجديد في المكان الصحيح".

وأضاف: "هذا التكريم رائع، ومهم جداً بالنسبة لي، فهو من مدرسة تقدّر الموسيقى، وأشكرهم على تكريمي، وهم يتابعون عملي، ولذلك كرّموني".

وختم بو سعيد: "أهدي تكريمي هذا إلى كل الراحلين الذين لديهم تاريخ في مجالنا الموسيقي، ولكل الموسيقيين الأحياء، والموسيقي هو دائماً الحلقة الأضعف، إذ إنه يُشهر المغنين وغيرهم، ويبقى هو الجندي المجهول".