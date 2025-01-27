عاجل : اليمن يُعين سفيراً جديداً في واشنطن "لن تصدق من يكون "

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عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع للبلاد الآن عن مصدر وصفة بالخاص أن اليمن يُعين سفيراً جديداً في واشنطن، السفير والدبلوماسي اليمني المخضرم عبدالوهاب الحجري. وأضاف المصدر” أن هذا التعيين يعد خطوة هامة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها نحو آفاق جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

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