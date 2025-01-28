شكرا لقرائتكم خبر عن الجولاني يكشف عن عدد زوجاته (مفاجأة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعة خاصة:

كشف أحمد الشرع، المعروف باسم "أبو محمد الجولاني"، قائد الإدارة السورية وزعيم "جبهة تحرير سوريا"، عن عدد زوجاته خلال لقائه قبل أيام بوفد نسائي من "التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار" بحضور زوجته لطيفة الشرع.

وفي اللقاء الذي عُقد في سوريا، رحب الجولاني بزوجته وقال ممازحًا الحضور: "والله هي وحدة مافي غيرها، وما تسمعوه في السوشيال ميديا هو مجرد إشاعات"، مؤكدًا حبه الكبير لها.

الجولاني، الذي برز كأحد أهم قادة الفصائل المعارضة في سوريا خلال الصراع الذي استمر لأكثر من عقد، قاد جبهة تحرير سوريا التي أطاحت بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي بعد معارك خاطفة.

ورغم ذلك، تسود تخوفات بين السوريين من حكم الجبهة، التي يتهمها البعض بأنها قد تقود البلاد نحو نظام أكثر تشددًا بدلاً من تحقيق الديمقراطية والاستقرار الذي كان يأمله السوريون.

تعد تصريحات الجولاني جزءًا من محاولاته للظهور كقائد قريب من الشعب والمجتمع الدولي، وسط تحديات داخلية وإقليمية تواجه إدارته.