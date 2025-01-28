شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة خطيرة بهذه المحافظة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر أمني عن تمكن افراد نقطة الحصب التابعة لشرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة تعز من ضبط عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وذلك عقب تلقي بلاغات عن نشاط مشبوه للعصابة في عدد من أحياء المدينة.
المصدر اكد ان عملية الضبط تمت من قبل نقطة الحصب التابعة لشرطة الدوريات وأمن الطرق و بالتنسيق مع شرطة مديرية المظفر، التي تلقت عدة بلاغات بخصوص سـ.ـرقة الدراجات النارية
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