شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ حميد الأحمر يتحدث عن تحركات خطيرة صوب هذه المحافظة النفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الشيخ حميد الأحمر عن تحركات مليشيا الحوثي صوب محافظة مأرب

وأكد الشيخ الاحمر ان تحركات الميليشيا الأخيرة وتحشيداتها العلنية باتجاه مأرب، إما أن تكون محاولة لإرسال رسائل لمن ساندها وتغاضى عن جرائمها في السابق أنها لا زالت ذات قوة و حضور بهدف الإبقاء على المفاوضات التي تعاملت معها سابقا بعدم جدية

وتابع بالقول:أو أنها فعلا تعد لجولة ربما تكون الأخيرة من المحارق لمن تحشدهم دون اكتراث بمصائرهم

واختتم بالقول:وأيا كانت نيتها فهي تعلم أن مأرب عصية عليها