شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع نجم أهلي جدة السابق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لقى تيسير الجاسم نجم أهلي جدة والمنتخب السعودي السابق، نبأ صادما، بوفاة شقيقه. ويعد الجاسم من النجوم التاريخيين الذين لعبوا بقميص الأهلي، حيث امتدت مسيرته مع الراقي لأكثر من 18 عاما، في الفترة من 2001 إلى 2019. ونقل الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تعازيه للنجم السابق، في وفاة شقيقه. يذكر أن الجاسم كان من بين الأساطير الذين أعلن الأهلي تكريمهم خلال مباراة الفريق المقبلة ضد الرياض، مساء اليوم الأحد، في دوري روشن السعودي للمحترفين، ضمن جولة الأساطير، التي أعلنت عنها رابطة الدوري. وعلى مدار 472 مباراة لعبها الجاسم بالقميص الأهلاوي، سجل نجم خط الوسط السابق 64 هدفا، كما سبق له اللعب بقميص الغرافة وقطر على سبيل الإعارة، كما مثل الوحدة السعودي، وختم مسيرته في 2020 مع النصر الكويتي.

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