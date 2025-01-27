تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp على آيفون يقترب من دعم الأجهزة المتعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرح WhatsApp ميزة الدعم متعدد الحسابات لمستخدمي اندرويد في أكتوبر 2023، مما سمح لهم باستخدام حسابين مختلفين على نفس الهاتف الذكي دون الحاجة إلى استنساخ التطبيق أو الاعتماد على تطبيق WhatsApp Business. ومع ذلك، لم تتوفر هذه الميزة بعد لمستخدمي آيفون، لكنها قد تصبح متاحة قريبًا.

وفقًا لتقارير من WABetaInfo، يعمل WhatsApp حاليًا على اختبار ميزة الدعم متعدد الحسابات على أجهزة آيفون. ستتيح هذه الميزة لمستخدمي آيفون إمكانية استخدام حسابين مختلفين برقمين على نفس الجهاز، بطريقة مشابهة تمامًا لما هو متاح على أجهزة اندرويد.

تم اكتشاف هذا التطوير في الإصدار التجريبي 25.2.10.70 من تطبيق WhatsApp لنظام iOS، لكن الميزة لا تزال غير متاحة لمستخدمي الإصدار التجريبي حاليًا.

من المتوقع أن يتم تمكينها في تحديثات مستقبلية عبر قناة Beta. وبمجرد اكتمال الاختبارات، سيجري طرح هذه الميزة تدريجيًا لجميع مستخدمي WhatsApp على iOS حول العالم، وهو ما قد يستغرق بضعة أشهر.

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