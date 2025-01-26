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ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

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ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 حتى 22 / 1 / 2025، عن ضبط 22555 مخالفًا، منهم 14260 مخالفًا لنظام الإقامة، و4954 لنظام أمن الحدود، و3341 لنظام العمل.

مخالفون

22555 مخالفًا

14260 لنظام الإقامة

4954 لأمن الحدود

3341 لنظام العمل

1700 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

56 % إثيوبيون

42 % يمنيون

02 % جنسيات أخرى

81 شخصًا حاولوا العبور إلى خارج المملكة

24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

33871 يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة

30984 رجلاً

2887 امرأة

26489 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية

2274 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

10948 رحلوا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

MO Nasa

MO Nasa

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