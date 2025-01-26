ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 حتى 22 / 1 / 2025، عن ضبط 22555 مخالفًا، منهم 14260 مخالفًا لنظام الإقامة، و4954 لنظام أمن الحدود، و3341 لنظام العمل. مخالفون 22555 مخالفًا 14260 لنظام الإقامة 4954 لأمن الحدود 3341 لنظام العمل 1700 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 56 % إثيوبيون 42 % يمنيون 02 % جنسيات أخرى 81 شخصًا حاولوا العبور إلى خارج المملكة 24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 33871 يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30984 رجلاً 2887 امرأة 26489 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية 2274 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 10948 رحلوا



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