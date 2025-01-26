مخالفون
22555 مخالفًا
14260 لنظام الإقامة
4954 لأمن الحدود
3341 لنظام العمل
1700 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
56 % إثيوبيون
42 % يمنيون
02 % جنسيات أخرى
81 شخصًا حاولوا العبور إلى خارج المملكة
24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
33871 يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
30984 رجلاً
2887 امرأة
26489 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
2274 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
10948 رحلوا
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.