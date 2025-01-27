شكرا لمتابعة خبر عن مواطن عن لقائه بسياح صينيين: قلت لهم أحنا ما نأكل بشر فضحكوا وانضموا لنا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المواطن ثامر العقيلي عن كواليس لقائه بسياح من الصين في صحراء حائل واستضافته لهم.

وقال “العثيلي” أنه كان يتابع سباقات رالي دكار ولاحظ أن هناك صحفيين من الصين يتابعون الحدث فدعاهم من بعيد لكنهم لم يتفاعلوا معه، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن الصحفيين عادوا مرة أخرى للمكان فدعاهم مرة أخرى وقال لهم :” أحنا ما نأكل بشر فضحكوا وانضموا لنا”.

وأكد أن السياح لم يصدقوا أنه يتحدث معهم اللغة الصينية بطلاقة لدرجة أن أحدهم قال له “اقرصني” لكي يتأكد أن ما يراه حقيقي وليس حلم، لافتا إلى أنه استمر في الحديث معهم وتناول معهم الكبسة ثم غادروا المكان.

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