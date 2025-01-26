وأشارت الوزارة إلى أن (1450) موظفًا يعملون يوميًا على الإشراف والمتابعة المباشرة لعمليات الفحص، بما يضمن سلامة اللحوم من أي أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان، وتتم هذه العمليات بشكل دقيق يشمل جميع مراحل الذبح، من مراحل الفحص الأولي إلى المعاينة النهائية للحوم.
وكشفت "البيئة" أن شبكة المسالخ التابعة للوزارة تبلغ (479) مسلخًا تغطي كافة مناطق المملكة، ما يجعلها واحدة من أهم شبكات المسالخ المنظمة إقليميًا، حيث تحرص الوزارة على أن تلتزم جميع هذه المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية العالمية، لضمان تقديم لحوم آمنة وعالية الجودة.
وذكرت "الوزارة" أن عشرات الآلاف من الذبائح يتم فحصها يوميًا من قبل فرق متخصصة تضم أطباء بيطريين وفنيين مدربين، مع التركيز على اكتشاف أي علامات قد تدل على الأمراض أو العيوب، كما يتم توجيه الذبائح غير المطابقة للاشتراطات إلى الإتلاف وفق إجراءات بيئية سليمة.
ونوهت "البيئة" بأن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الحيواني، ورفع كفاءة العمليات في المسالخ بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة الوطنية، حيث تشمل هذه الخطة تطوير آليات الفحص، وزيادة وعي العاملين والمستهلكين بأهمية السلامة الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تؤكد وجود منظومة متكاملة لضمان سلامة اللحوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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