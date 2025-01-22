شكرا لمتابعة خبر عن تجمد المياه وتحولها إلى ثلوج بسبب انخفاض درجات الحرارة بحائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت نفود حائل اليوم الأربعاء انخفاض شديد في درجات الحرارة؛ تسبب في تجمد المياه وتحولها إلى ثلوج .

وكشف مقطع فيديو لحظة تجمد المياه في الحنفيات بسبب انخفاض درجات الحرارة وتحولها إلى ثلوج.

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.

اقرأ أيضًا :