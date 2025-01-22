انت الان تتابع أمريكا تستعد لترحيل 18 ألف هندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2025, 5:48 صباحاً

حدّدت الولايات المتحدة 18.000 مهاجر هندي غير قانوني سيتم إرسالهم إلى الهند ويُعتقد أن العدد قد يكون أكبر من ذلك؛ نظراً لعدم معرفة العدد الدقيق للمهاجرين الهنود غير القانونيين في أمريكا. وأعلنت الحكومة الهندية أنها ستتعاون مع الإدارة الأمريكية لاستعادة جميع مواطنيها الذين يعيشون بشكلٍ غير قانوني في الولايات المتحدة، وذلك في إشارة مبكّرة على استعداد نيودلهي لتجنُّب نشوب حربٍ تجارية قد يشنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ضد المنتجات الهندية. وتقدّر وزارة الامن الداخلي أن عدد المهاجرين الهنود في أمريكا بشكلٍ غير قانوني يزيد على 250 ألف شخص؛ أغلبهم من فئة الشباب.

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