الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة توليه الرئاسة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء، إذ تابعت الجلسة مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وعبّرت الجلسة عن التهنئة لـ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، وينوه بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

في الوقت ذاته، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع بتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، في مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناولت جلسة مجلس الوزراء مخرجات استضافة السعودية لعدد من المؤتمرات الدولية، وأثنى في الوقت ذاته على ما تضمنه مؤتمر ومعرض الحج من رؤى ومبادرات ومشاريع؛ جسدت جوانب من جهود السعودية في العناية بقاصدي الحرمين الشريفين، وحرصها على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة، ويتجلى ذلك في الترحيب بأكثر من (18) مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة في عام 2024، والاستمرار في رفع جودة الخدمات المقدمة لهم إلى أعلى المستويات.

سياسة وطنية للقضاء على العمل الجبري

في سياق الشؤون المحلية، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

محطات الغاز والأراضي المحيطة

كما تضمنت جلسة مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازم مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، واستخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها.

تحفيز نمو قطاع التعدين

في سياق الشؤون المحلية، نوهت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما اشتملت عليه النسخة (الرابعة) من مؤتمر التعدين الدولي من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع (126) اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت (107) مليارات ريال، إضافة إلى إطلاقات نوعيّة تحفز نمو القطاع في المملكة والعالم.

استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي

إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء إحصاءات ومؤشرات أداء مجموعة من القطاعات الرئيسة والحيوية، ويُشِيد بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج الرائدة والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الإستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة، طبقاً لوكالة الأنباء السعودية.