جاستن بيبر يلغي متابعة زوجته هايلي بإنستغرام ثم يشارك صوراً رومانسية لهما.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 11:53 صباحاً - حالة من الجدل أثارها المطرب جاستن بيبر في الساعات القليلة الماضية، بعد أن لاحظ جمهوره ومتابعوه على السوشيال ميديا أنه ألغى متابعة زوجته هايلي بيبر على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، الأمر الذي أثار شائعات الانفصال بينهما.

جاستن بيبر يعلق على شائعات انفصاله عن زوجته هايلي

صورة من حساب جاستن بيبر على إنستغرام توضح إلغاء متابعة زوجته هايلي

جاستن بيبر يوضح اختراق حسابه على إنستغرام- الصورة من حساب قصص إنستغرام جاستن بيبر



لاحظ متابعو جاستن بيبر على إنستغرام أنه قام بإلغاء متابعته لزوجته هايلي، لكن الأمر عكس ذلك تماماً، فقد أعلن جاستن أن حسابه بإنستغرام تعرض للاختراق، ونشر على قصص حسابه بإنستغرام منشوراً قام بحذفه لاحقاً كتب فيه: "دخل شخص ما على حسابي وألغى متابعة زوجتي. الأمر مثير للاشمئزاز هنا".

ولم يقم الشخص المخترق لحساب جاستن بإلغاء متابعته لزوجته فقط، بل قام أيضاً بإلغاء متابعته لمعلمه السابق آشر وسكوتر براون، ووالد هايلي؛ ستيفن بالدوين من حسابه.

https://www.instagram.com/p/DFGXfEwRYH4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFGXfEwRYH4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFGXfEwRYH4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



ومن أجل وضع حد لهذه الشائعات، قام جاستن بنشر مجموعة من الصور من بينها صورتان له مع زوجته من رحلتهما في أسبن، بما في ذلك التزلج على الجليد، ومن خلالهما يبدو عليهما الرومانسية والسعادة.

جاستن وهايلي بيبر يرحبان بأول مولود لهما

https://www.instagram.com/p/C_CV7GLJBA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_CV7GLJBA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_CV7GLJBA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رحب الزوجان جاستن بيبر وهايلي بيبر بأول أبنائهما في أغسطس من العام الماضي 2024، وهو صبي يُدعى جاك بلوز بيبر. وقد شارك جاستن خبر قدوم أول أبنائه من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث شارك صورة لقدم الطفل المولود حديثاً، وأرفق معه التعليق التالي: "مرحباً بك في منزلك جاك بلوز بيبر". ونشرت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال؛ هايلي نفس الصورة على قصص إنستغرام بعد فترة وجيزة مع اسم الطفل ودب تيدي ورمز قلب أزرق.

قد ترغبين في معرفة جاستن بيبر في حفل السانجيت لأنانت أمباني: لن تصدقوا المبلغ الذي تقاضاه مقابل ساعة واحدة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».