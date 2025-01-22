شكرا لمتابعة خبر عن عروس سعودية تخطف الأنظار بفستان نجدي مستوحى من إطلالة الأميرة رجوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت عروس سعودية الأنظار بعد إطلالتها بالفستان النجدي المستوحاة من إطلالة الأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني في ليلة الحناء.

وتألقت العروس بإطلالتها الجذابة والتي خطفت أنظار الجميع ببساطتها ورقيها بفستان نجدي بسيط ورائع .

ولقت العروس ردود أفعال مبهرة بعد انتشار صورة إطلالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبه البعض إطلالتها، بإطلالة الأميرة رجوة .