الخليج اليوم .. الكويت تتعاقد مع شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان، إذ هنأ المجلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً لواشنطن، مشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين، في الوقت ذاته رحب المجلس بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، إذ أكدت الكويت أهمية الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الوزراء قبول الترشيح المقدم من قبل الحكومة الصينية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين للتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والمضي قدماً لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الخارجية عبدالله اليحيا بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان والذي يتكون من ثلاث مراحل.

وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع التنموي كونه يُعد مركزاً إقليمياً للنقل يطور منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تعمل على تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

حل وتصفية المبرات الخيرية

من جهته، أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة مجلس الوزراء علماً بالموافقة على حل وتصفية بعض المبرات الخيرية لعدم التزامها بالقوانين والقرارات واستمرارها بارتكاب المخالفات استناداً لنص المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.