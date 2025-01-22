الخليج اليوم .. الحوثيون: سنستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد وقف النار بغزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يتخذ من اليمن مقرا له، إن جماعة الحوثي ستقصر شن هجماتها على السفن التجارية لتستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد أن دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأضاف المركز، وهو مسؤول عن التواصل بين الحوثيين وشركات الشحن التجاري، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين بقطاع الشحن بتاريخ 19 يناير كانون الثاني، أنه قرر وقف "العقوبات" ضد السفن المملوكة لأفراد أو كيانات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تلك التي ترفع علم أي من البلدين.

وقال في الرسالة "نؤكد أنه في حالة وقوع أي عدوان على الجمهورية اليمنية من أميركا أو بريطانيا، سيتم إعادة فرض العقوبات على المعتدي. سنبلغكم على الفور بمثل هذه الإجراءات في حالة تنفيذها".

وأضاف المركز أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيتوقف "عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق" بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوقفت العديد من كبرى شركات الشحن في العالم تسيير سفنها عبر البحر الأحمر وحولتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب تعرضها لأي هجوم.

وأدى ما يزيد على 100 هجوم نفذها الحوثيون على السفن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى إغراق سفينتين ومصادرة ثالثة ومقتل أربعة بحارة على الأقل.

ويستهدف الحوثيون منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، اللذين يربطهما مضيق باب المندب، وهو نقطة عبور بين القرن الإفريقي والشرق الأوسط.

وأطلقت حماس سراح ثلاث رهينات إسرائيليات، فيما أفرجت إسرائيل عن 90 من السجناء الفلسطينيين، أمس الأحد، في اليوم الأول من وقف إطلاق نار أوقف حربا استمرت 15 شهرا، وألحقت الكثير من الدمار بالقطاع، وأحدثت تحولات كبيرة بالشرق الأوسط.