كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 11:53 صباحاً - تهتم الأمهات بتقديم الخضروات الورقية لأطفالهن نظراً لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ذات الفوائد العظيمة لصحة الطفل وتعزيز مناعته، ولذلك فمن ضمن المقترحات الغذائية التي يتم إدخالها في عدة أصناف من الطعام التكميلي للطفل وابتداءً من الشهر السادس هو الخس.

يُعد الخس من الخضروات الورقية الشهيرة، والتي تدخل في معظم الأطباق التي تحتوي على الخضار وخاصة السلطة، ويؤكل بطرق متعددة، ونظراً لفوائده الكثيرة يجب أن تعرف الأم كل ما يخصه بالنسبة لتقديمه لطفلها. ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة حنان سعيد؛ حيث أشارت إلى فوائد الخس للأطفال ومقترحات لطرق تقديمه خاصة للرضع ابتداء من الشهر السادس ومحاذير الإفراط في استهلاكه للأطفال حسب عمرهم في الآتي:

تعريف الخس وفوائده العامة للصحة

الخس

اعلمي أن الخس يعد من الخضروات الورقية الخضراء الفائقة الانتشار، وهو مكون أساسي في معظم أنواع السلطات المعدة في المطابخ العربية والعالمية؛ ولأنه يؤكل نيئاً ومطبوخاً، فهو يكون متعدد الاستخدامات وهو يتبع الفصيلة النجمية أي ما يُعرف بالنباتات مركبة الأوراق من أنواع النباتات الخضراء للسلطات.

اعلمي أن الخس يعد مصدراً غذائياً هاماً للفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف الصحية الغذائية، إضافة لغناه بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض الخطيرة مثل السرطان، كما أنه يعزز من مستويات الكوليسترول لتبقى في حدودها الطبيعية، ويسهم بشكل كبير في برامج خفض الوزن ويمنح شعوراً بالشبع.

لاحظي أن الخس ينقسم إلى عدة أنواع أشهرها الخس الروماني إضافة إلى الخس المكور والخس المنزوع الأوراق والخس المعروف برأس الزبدة، وهناك خس الكرفس إضافة لخس زيتي يزرع خصيصاً للحصول على زيت الخس والذي يمتاز بفوائد صحية وعلاجية وجمالية عديدة.

اهتمي في حالة الحمل بتناول الخس بانتظام وبشكل يومي؛ لكي تضمني صحة حملك إضافة لصحة خاصة لجنينك؛ وحيث يحتوي الخس على فوائد عديدة للحامل والجنين ومنها نسبة حمض الفوليك العالية التي تحمي الجنين من التشوهات الخلقية إضافة إلى فيتامين ك الذي يحمي الحامل من حدوث النزف خاصة أثناء الولادة، وعندما يصل هذا الفيتامين عبر المشيمة، فإنه يفيد الجنين بشكل كبير أيضاً، إضافة لاحتواء الخس على مادة الكلورايد التي تسهم في حفظ توازن السوائل في جسم الحامل، ويقلل من شعورها بالجفاف إضافة للألياف المتوافرة فيه، وتحمي الحامل من الإصابة بالإمساك المزعج.

فوائد الخس للأطفال بشكل عام

حاسة البصر عند الطفل

احرصي على إدخال الخس في طعام طفلك بعد عمر ستة أشهر، وذلك لأن الخس كأشهر أنواع الخضروات الورقية يحتوي على نسبة كبيرة من الماء الذي يساعد على ترطيب جسم الطفل ويحميه من التعرض للجفاف، ويحسن من أداء عمل جهازه الهضمي، ويضاف لبعض الأصناف التكميلية التي تقدم للرضع في سن مبكرة كمحتوى غذائي عالي الفائدة وقليل السعرات الحرارية في نفس الوقت.

قدمي أوراق الخس لأطفالك سواء على شكل شرائح طولية أو بعد تقطيعها وإضافتها إلى أنواع مختلفة من السلطات؛ نظراً لمحتواها العالي من أملاح معدنية هامة تعزز من صحة العظام وصحة أسنان الطفل في مرحلة التسنين مثل أملاح الماغنيسيوم، والكالسيوم، والفوسفور وكذلك الفولات والبوتاسيوم.

خصصي برنامجاً يومياً لتقديم الخس لطفلك؛ لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين A وهذا الفيتامين يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الكليتين، كما أنه يقلل من احتمال تعرض الأطفال للإصابة بالسرطان، كما أن هذا الفتيامين مفيد جداً لصحة عيني الطفل وكذلك لنموه العام، ويساعد على انقسام الخلايا في جسمه بشكل صحي، ويساهم بدور كبير في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة عند الأطفال، كما أن الخس من العناصر الغذائية الموصوفة للسيطرة على مرض سكري الأطفال من النوع الثاني من خلال قدرته على ضبط معدل السكر في دم الطفل، ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة المركزة التي تعزز من كفاءة جهاز المناعة في جسم الطفل وتحميه من الأمراض.

قدمي الخس لطفلك لكي تحافظي على صحة القلب وتقوية عضلة القلب خصوصاً أنه يتميز بمحتواه العالي من البوتاسيوم، كما أن كمية فيتامين ك المتوفرة فيه تعزز من قدرة جسم الطفل على امتصاص الكالسيوم.

اعلمي أن الخس يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C وهو من أهم الفيتامينات التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة عند الطفل، ويعزز امتصاص الحديد أيضاً، مما يحمي الطفل من الإصابة بفقر الدم ويساعد على سرعة شفاء الجروح التي يصاب بها الأطفال بكثرة، إضافة لمساهمته في تقوية عضلات الطفل وبنائها بشكل قوي.

مقترحات لتقديم الخس للأطفال ابتداءً من الشهر السادس

قدمي الخس لطفلك الرضيع مسلوقاً على البخار ابتداء من الشهر السادس أي مع إدخال الطعام الصلب للرضيع، ويمكن خلطه مع بعض الأصناف مثل الأرز مثلاً وبعض قطع صدر الدجاج وهرسها جميعاً في الخلاط للحصول على وجبة متكاملة ومشبعة للطفل.

نوعي في طريقة تقديم الخس للطفل بحيث يكون مكوناً رئيسياً، ويفيد تقديم الخس محشواً بالأرز على شكل لفائف مثل الكرنب وورق العنب، كما أن هناك بعض الشعوب التي تقدم الخس على شكل حساء يومي، ويمكن إضافة بعض الأعشاب العطرية إليه أو يمكن أن يُطهى على شكل حساء مع إضافة الشعرية إليه وقطع صدر الدرجاج فيحصل الطفل على وجبة متكاملة.

نوّعي لأطفالك الذين أصبحوا في سن القدرة على المضغ والبلع، بحيث يكون الخس ضمن مكونات طبق السلطة، ويمكن أن تضاف إليه زيت الزيتون وقطع الجبن الأبيض اليوناني للحصول على طعم وقيمة غذائية عالية، ويمكن اعتماده في حال إضافة قطع الجبن الأبيض على شكل مكعبات كوجبة رئيسية.

شروط استهلاك الخس للأطفال

طفلة تحمل خسة خضراء

لا تقدمي الخس لطفلك الرضيع قبل عمر ستة أشهر، وذلك لأن الخس من الخضروات التي قد تمتص مركب النترات من التربة، وقد يؤدي تناولها الزائد إلى حدوث حالة تسمى متلازمة الطفل الأزرق، لهذا لا ينبغي إطعامها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.

اهتمي بغسل الخس جيداً لأنه من الخضروات الورقية التي تؤكل نيئة، ولذلك فيجب غسله جيداً تحت الماء الجاري ولمدة طويلة، ويجب أن يتم نزع أوراقه ورقة ورقة حتى يتم غسله بعناية، وحيث تتراكم فوق الأوراق الكثير من بقايا الأسمدة والأتربة وبعض الطفيليات التي لا تُرى بالعين المجردة خاصة أن الخس من الخضروات التي تتعرض لفضلات الحيوانات والبشر، ويجب أن يتم غسلها جيداً قبل استخدامها.

اهتمي بأن يكون طفلك لا يعاني من نوع من أنواع حساسية الطعام مثل الحساسية من الخس، وعند تقديمه له احرصي على أن تقدميه له مثل باقي أصناف الطعام الخارجي أي أن تقدميه منفرداً وعلى ثلاثة أيام متتالية وتلاحظي أي تيغرات صحية قد تظهر على طفلك، وفي حال ظهور أي عرض صحي عليه توقفي عن تقديمه له.

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*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.