شكرا لقرائتكم خبر منجزات برنامج سخاء 2024م.. نموذج للعطاء التنموي والأثر المستدام لخدمة المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل برنامج "سخاء" مسيرته التنموية المتميزة، مُحققًا خلال عام 2024م إنجازات نوعية في مسارات متنوعة، عبر رفد وتمكين مشاريع مستدامة تُعزز التنمية الشاملة في المملكة باستثمارات مدروسة وشراكات فاعلة، مستهدفًا تحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الحيوية، بما يجسد رؤيته في تحقيق أثر ملموس ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030م.

وشملت الإنجازات الاستثمار في 66 مشروعًا تنمويًا في قطاعات حيوية متباينة، توزعت بين الصحة، والتعليم، والثقافة، والصناعة، وتنمية المجتمع، حيث بلغت الالتزامات المالية للبرنامج 6 مليارات ريال أي ما يعادل 30% من المستهدف المالي الإجمالي، كما شهد البرنامج توقيع 53 مذكرة تفاهم والتعاون مع 40 جهة شريكة، مما يعكس التكامل والريادة في بناء الشراكات الفاعلة، حيث بلغ عدد الباذلين في البرنامج 36 باذلًا، شكلوا نموذجًا للشراكة المثمرة في تحقيق الأثر التنموي.

وأوضح البرنامج أن المشاريع المُنجزة بلغت 12 مشروعًا نوعيًا في مناطق متفرقة بالمملكة، منها القصيم والمنطقة الشرقية وحائل، تضمنت مشاريع متنوعة من بينها، مستشفى حمد بن عبداللطيف الجبر- رحمه الله - لعلاج الأورام، والأكاديمية الوطنية للبناء، بالإضافة إلى مجمع صالح بن علي العثيم التعليمي للبنين ومعهد الشيخ محمد بن حمد الجبر لذوي اضطرابات التوحد، إلى جانب صالات الجبر للمناسبات الاجتماعية.

يذكر أن مع هذه الإنجازات المتقدمة، يمضي البرنامج في إرساء معايير جديدة للعطاء التنموي وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمع، مجسدًا قيم العطاء والسخاء.