شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "صَدِّقْنَا".. نقلة نوعية في خدمات التصديق الرقمي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال تدشينه اليوم منصة التحول الرقمي "صَدِّقْنَا" التي تُعد إحدى المبادرات الرقمية الرائدة للوزارة تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الأمان والنزاهة في التعاملات الرقمية. خدمات التصديق الرقمي وتُشكل نقلة نوعية في تقديم خدمات التصديق الرقمي، حيث تعتمد على تقنيات متقدمة لإدارة المفاتيح العامة والتشفير، مما يسهم في تسهيل وتسريع العمليات الرقمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.

وأوضح أن الجهود المبذولة لتطوير "صَدِّقْنَا" أثمرت عن تحقيق وفورات مالية مباشرة وغير مباشرة قاربت مليون ريال، بربط 8 خدمات فقط بالمنصة حتى الآن من أصل 500 خدمة مستهدفة.

وبين أن هذا الإنجاز يعكس الدور المحوري للتحول الرقمي في تحسين كفاءة الإنفاق، منوهًا معاليه بأن المنصة حققت منذ انطلاقها إنجازات ملموسة، حيث بلغ عدد السجلات الرقمية المُصدقة أكثر من مليون سجل.

إصدار أكثر من 160 ألف ختم رقمي وأشار إلى إصدار أكثر من 160 ألف ختم رقمي، واستفادة أكثر من 10 آلاف مستخدم من خدماتها، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الأثر الكبير الذي يمكن تحقيقه من خلال التحول الرقمي المدروس.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من المنصة بشكل ملحوظ ليشمل أكثر (17) ألف مستخدم، وأن يتخطى عدد المستفيدين الخارجيين حاجز (30) ألف مستخدم، مما يعكس التوسع المتزايد في استخدام المنصة.

كما وصل عدد السجلات الرقمية إلى أكثر من (10) ملايين سجل، ما يعزز مكانة المنصة كركيزة أساسية في حفظ البيانات وتوثيقها، وأن تتجاوز الأختام الرقمية (500) ألف ختم. عدد الأختام الزمنية فيما يُتوقع أن يبلغ عدد الأختام الزمنية (700) ألف ختم، إضافة إلى ترميز أكثر من (200) عملية رقمية، مما يرسخ ريادة "صدقنا" في تقديم حلول رقمية مبتكرة وشاملة.

وأبان المهندس المشيطي أن الوزارة وضعت خططًا مستقبلية طموحة لتطوير منصة "صَدِّقْنَا" تشمل أتمتة إصدار وتمديد وإلغاء الشهادات الرقمية، وتعزيز التكامل مع أنظمة الوزارة المختلفة، وتمكين المستفيدين من إدارة هوياتهم الرقمية بمرونة.

وتركز الخطط على تبسيط الإجراءات، تسريع العمليات، وأرشفة الوثائق والمستندات لحفظها على المدى الطويل، مع ضمان تعقب سلس ودقيق لسير العمل، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب التحول الرقمي المستدام.

التحول الرقمي في السعودية وشدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي أُبرمتها الوزارة مع جهات وطنية مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الحكومة الرقمية.

ونوه أن هذه الشراكات تعزز من قوة المنصة وتدعم توجه الوزارة نحو تحقيق تحول رقمي آمن ومستدام.

كما أكد مدير عام الإدارة العامة للأمن السيبراني بالوزارة المهندس خالد بن عبد الله الفهيد أن الجهود المبذولة تهدف لدعم وتمكين الوزارة نحو التحول الرقمي الآمن وخصوصا في مجال الرقمنة وأنترنت الأشياء الذي يشكل حزمة كبيرة من مشاريع التحول لدي الوزارة. تقديم خدمات رقمية آمنة وبين أن المنصة تحوي التقنيات المثلى لدعم التشفير وإدارة المفاتيح العام والشهادات الرقمية حسب الأنظمة الحكومية ذات العلاقة والتي تضفي موثوقية لخدمة المستفيدين؛ لتقديم خدمات رقمية آمنة.

بدوره، ذكر مدير إدارة التصديق الرقمي بالوزارة وائل بن عبد الله الخنيفر أن المنصة تعد خطوة رائدة في تعزيز الشفافية، وضمان حماية البيانات، وستسهم في دعم الإنتاجية.

وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى الوثائق والمستندات الرقمية وتقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات، مما يعكس حرص الوزارة على تطبيق التحول الرقمي الآمن بكفاءة وفعالية. الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المملكة تخطو بثبات نحو تعزيز التحول الرقمي، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة.جاء ذلك خلال تدشينه اليوم منصة التحول الرقمي "صَدِّقْنَا" التي تُعد إحدى المبادرات الرقمية الرائدة للوزارة تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الأمان والنزاهة في التعاملات الرقمية.وتُشكل نقلة نوعية في تقديم خدمات التصديق الرقمي، حيث تعتمد على تقنيات متقدمة لإدارة المفاتيح العامة والتشفير، مما يسهم في تسهيل وتسريع العمليات الرقمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.وأوضح أن الجهود المبذولة لتطوير "صَدِّقْنَا" أثمرت عن تحقيق وفورات مالية مباشرة وغير مباشرة قاربت مليون ريال، بربط 8 خدمات فقط بالمنصة حتى الآن من أصل 500 خدمة مستهدفة.وبين أن هذا الإنجاز يعكس الدور المحوري للتحول الرقمي في تحسين كفاءة الإنفاق، منوهًا معاليه بأن المنصة حققت منذ انطلاقها إنجازات ملموسة، حيث بلغ عدد السجلات الرقمية المُصدقة أكثر من مليون سجل.وأشار إلى إصدار أكثر من 160 ألف ختم رقمي، واستفادة أكثر من 10 آلاف مستخدم من خدماتها، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الأثر الكبير الذي يمكن تحقيقه من خلال التحول الرقمي المدروس.ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من المنصة بشكل ملحوظ ليشمل أكثر (17) ألف مستخدم، وأن يتخطى عدد المستفيدين الخارجيين حاجز (30) ألف مستخدم، مما يعكس التوسع المتزايد في استخدام المنصة.كما وصل عدد السجلات الرقمية إلى أكثر من (10) ملايين سجل، ما يعزز مكانة المنصة كركيزة أساسية في حفظ البيانات وتوثيقها، وأن تتجاوز الأختام الرقمية (500) ألف ختم.فيما يُتوقع أن يبلغ عدد الأختام الزمنية (700) ألف ختم، إضافة إلى ترميز أكثر من (200) عملية رقمية، مما يرسخ ريادة "صدقنا" في تقديم حلول رقمية مبتكرة وشاملة.وأبان المهندس المشيطي أن الوزارة وضعت خططًا مستقبلية طموحة لتطوير منصة "صَدِّقْنَا" تشمل أتمتة إصدار وتمديد وإلغاء الشهادات الرقمية، وتعزيز التكامل مع أنظمة الوزارة المختلفة، وتمكين المستفيدين من إدارة هوياتهم الرقمية بمرونة.وتركز الخطط على تبسيط الإجراءات، تسريع العمليات، وأرشفة الوثائق والمستندات لحفظها على المدى الطويل، مع ضمان تعقب سلس ودقيق لسير العمل، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب التحول الرقمي المستدام.وشدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي أُبرمتها الوزارة مع جهات وطنية مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الحكومة الرقمية.ونوه أن هذه الشراكات تعزز من قوة المنصة وتدعم توجه الوزارة نحو تحقيق تحول رقمي آمن ومستدام.كما أكد مدير عام الإدارة العامة للأمن السيبراني بالوزارة المهندس خالد بن عبد الله الفهيد أن الجهود المبذولة تهدف لدعم وتمكين الوزارة نحو التحول الرقمي الآمن وخصوصا في مجال الرقمنة وأنترنت الأشياء الذي يشكل حزمة كبيرة من مشاريع التحول لدي الوزارة.وبين أن المنصة تحوي التقنيات المثلى لدعم التشفير وإدارة المفاتيح العام والشهادات الرقمية حسب الأنظمة الحكومية ذات العلاقة والتي تضفي موثوقية لخدمة المستفيدين؛ لتقديم خدمات رقمية آمنة.بدوره، ذكر مدير إدارة التصديق الرقمي بالوزارة وائل بن عبد الله الخنيفر أن المنصة تعد خطوة رائدة في تعزيز الشفافية، وضمان حماية البيانات، وستسهم في دعم الإنتاجية.وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى الوثائق والمستندات الرقمية وتقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات، مما يعكس حرص الوزارة على تطبيق التحول الرقمي الآمن بكفاءة وفعالية.