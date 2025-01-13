مصادرة 8 سيارات محملة بـ«سكراب» في جدة

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية، هبة البلوي، أن الفرق الرقابية بالنطاق تمكنت من رصد أنشطة غير نظامية لنقل «السكراب»، حيث تم التعامل مع المخالفات وفق الأنظمة ومصادرة الكميات المضبوطة.
وأضافت البلوي أنه استمرارًا للحملات السابقة، رصدت البلدية سيارات نقل تستخدم لبيع أسطوانات الغاز بطرق عشوائية وغير آمنة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط البلدية المستمرة لرصد كافة المخالفات، وتحسين المشهد الحضري، مع التركيز على منع الممارسات العشوائية التي تضر بالبيئة والسلامة العامة.
وأعربت أمانة جدة عن رغبتها في تعاون المواطنين والمقيمين لتحسين الخدمات عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
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