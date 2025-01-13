شكرا لمتابعة خبر عن الإحصاء : الملتحقين ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة نسبتهم 9.54 % وأكثرهم ذكور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، نشرة احصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل 2024 .

وبحسب نتائج النشرة فقد بلغت نسبة الأطفال (36 – 59 شهرًا) الملتحقين ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة 9.54 %، وقد شكل الذكور ما نسبته 10.68% مقارنة بـ 8.35 % للإناث، في حين أن نسبة الأطفال (24 – 59 شهرًا) الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي بلغت 82.33 % في عام 2024م.

وبيّنت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم، قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي 64.03 %، فيما شهد هذا المعدل ارتفاعًا على مستوى الإناث السعوديات في عمر 5 سنوات بمقدار 65.58 % مقارنة بـبقية الفئات الأخرى.

وأوضحت نتائج النشرة أن البيئة المنزلية الإيجابية والمحفزة للتعلّم للأطفال (36 – 59 شهرًا) هي مشاركة أمهاتهم أو آبائهم أو أي فرد بالغ آخر في الأسرة لهم في الأنشطة التالية: القراءة أو المطالعة في الكتب المصورة، ورواية القصص، والغناء والأناشيد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اصطحاب الأطفال خارج المنزل، واللعب معهم، وتسمية الأشياء والعد، والرسم. قد بلغت نسبة الأطفال (36-59) شهرًا الذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابية ومحفزة للتعلّم 82.90 %، وعلى مستوى الجنسين فإن الإناث حققن نسبة مقدارها 83.40 % مقارنة بـ 82.42 % للذكور.

وأشارت النتائج إلى أن 33.4 % من الأطفال دون سن الخامسة يمتلكون كتابًا أو كتابين من كتب الأطفال، في حين أن 90.58 % من الأطفال في عمر ( 5-7 ) سنوات يستخدمون أجهزة التقنية الرقمية يوميًا.

والجدير بالذكر أن التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة عملية متعددة الأبعاد ينتج عنها لدى الطفل نمو تدريجي في المهارات والقدرات الحركية والإدراكية واللغوية والاجتماعية والعاطفية والتنظيمية خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة.