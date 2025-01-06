شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 33 يوماً من المعاناة.. إنقاذ حياة رضيع في مكة من الالتهاب التنفسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهم تكامل وترابط الخدمات الطبية والعلاجية بين منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي في إنهاء معاناة رضيع يبلغ من العمر 33 يوماً، إثر تعرضه لضيق تنفس حاد ناجم عن التهاب تنفسي حاد أدى إلى تدهور حالته الصحية.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن فريقًا طبيًا بقسم الأطفال في مستشفى القنفذة العام سارع بتحويل الطفل إلى مستشفى حراء العام في مكة المكرمة، بعد استقباله في قسم الطوارئ وتنويمه إثر تدهور حالته الصحية.

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سرعة التعامل مع حالة الرضيع



وأكد التجمع أن الحالة تطلبت نقله على وجه السرعة إلى سرير عناية مركزة مخصص للأطفال، كحالة إنقاذ حياة.

وأشار التجمع إلى أن التنسيق جرى وفق نموذج الرعاية الصحية الذي يعزز ترابط الخدمات بين كيانات التجمع الصحي، حيث تم التواصل مع المختصين بمستشفى حراء العام وتزويدهم بتفاصيل حالة الطفل.

خطة علاجية



وأعد التجمع خطة علاجية متكاملة، أسفرت عن نجاح الجهود الطبية في إنهاء معاناة الطفل وتمكينه من استعادة عافيته.



يُذكر أن تجمع مكة الصحي يعمل وفق استراتيجيات التحول الصحي التي تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على خدمات طبية متكاملة ومتميزة.

