شكرا لمتابعة خبر عن سائحان إيطاليان يحكيان تجربتهما السياحية في تبوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر السائحان الإيطاليان رافييل وميريام عن سعادتهما الكبيرة بتواجدهما في مدينة تبوك، حيث استمتعا بأجوائها المميزة وكرم ضيافة أهلها، وأوضحوا أنهما متواجدان في المملكة لحضور مباراة يوفنتوس في الرياض.

وأشارا إلى أنهما قضيا يومًا جميلًا، استمتعوا خلاله بتجربة الأكلات السعودية التقليدية، التي وصفاها بأنها لذيذة وفريدة من نوعها، وأكدا أن المطبخ الإيطالي سيبقى المفضل بالنسبة لهما، يليه المطبخ السعودي بكل تأكيد.

واختتما حديثهما بالإشادة بتجربتهما في تبوك، مشيرين إلى أنها ستكون واحدة من أجمل ذكرياتهما خلال زيارتهما للمملكة خلال عام 2025.