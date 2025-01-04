شكرا لمتابعة خبر عن البرودة الشديدة تُجمد المياه في عنيزة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت عنيزة اليوم السبت انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة؛ تسبب في تجمد المياه وتحولها إلى ثلوج .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص انخفاض درجة الحرارة في عنيزة لـ ٣درجة تحت الصفر مما أدى إلى تجمد المياه مباشرة بعد صبها على الأسطح .

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.