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البرودة الشديدة تُجمد المياه في عنيزة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهدت عنيزة اليوم السبت انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة؛ تسبب في تجمد المياه وتحولها إلى ثلوج .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص انخفاض درجة الحرارة في عنيزة لـ ٣درجة تحت الصفر مما أدى إلى تجمد المياه مباشرة بعد صبها على الأسطح .

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.

 

MO Nasa

MO Nasa

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