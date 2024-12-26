شكرا لمتابعة خبر عن مبتعث يشارك جيرانه بأمريكا فرحة استضافة المملكة لكأس العالم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك مواطن مبتعث في ولاية أوهايو الأمريكية، جيرانه الأمريكيين في قريته فرحة استضافة المملكة لكأس العالم 2034، حيث قام بتوزيع الشوكولاتة احتفالًا بالمناسبة مع أبنائه.

وأوضح المواطن والذي يُدعى سعيد بن ناصر خلال مقطع فيديو، أنه قام بإعداد كتيب يتضمن معلومات عن أبرز مناطق المملكة مثل الرياض ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مشاريعها الكبرى مثل العلا، نيوم، والقدية.

كما تضمن الكتيب معلومات عن موسم الرياض ونادي الإبل، مع صور لولي العهد صاحب الجملة الشهيرة “المستحيل ليس سعوديًا”.

استعرض المقطع سعيد وهو يشرح لجيرانه تفاصيل عن المملكة، حيث عبروا عن اهتمامهم واستعدادهم لحضور المونديال، مؤكدين على دعمهم لهذا الحدث الرياضي الكبير .