شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يُنبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وارتفاع الموج، وتجمع للمياه، على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة مساءً.

