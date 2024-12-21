شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأصفر.. الأرصاد ينبه من حالة الطقس على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.

وشمل الإنذار، الخرمة والمويه وتربة ورنية، وجدة ورابغ والجموم والكامل وخليص. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1870527184990810423?ref_src=twsrc%5Etfw

ونبه المركز، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

ويبدأ الإنذارالساعة 09:00 صباح الأحد، وينتهي الساعة 03:00 مساء اليوم نفسه.