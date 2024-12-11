شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإسباني يناقشان المستجدات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.وتلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا أمس، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.