شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التقنيات.. منظومة تبريد الحرم المكي تغطي 1.5 مليون متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

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منظمة تبريد عملاقة

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قدرات محطتي التشغيل

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تحسين تجربة ضيوف الرحمن

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الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أن منظومة التبريد في المسجد الحرام تعد واحدة من أكبر وأحدث منظومات التبريد في العالم، حيث تم تصميمها بأعلى المعايير التقنية والهندسية لتوفير بيئة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن أثناء أدائهم لمناسكهمتغطي المنظومة مساحة شاسعة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، تشمل كافة أروقة الحرم المكي وساحاته والممرات، ما يضمن راحة المصلين والمعتمرين في جميع الأوقات، خاصة خلال مواسم الذروة. وتحافظ على درجات حرارة مثالية تتراوح بين 22-24 درجة مئوية، باستخدام تقنيات متطورة تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتعزيز راحة الزوارتعتمد المنظومة على محطتين رئيسيتين لإنتاج التبريد: محطة الشامية بطاقة إنتاجية تصل إلى 120,000 طن تبريد، ومحطة أجياد بطاقة إنتاجية تبلغ 35,000 طن تبريد. وتتميز بوجود فلاتر متقدمة لتنقية الهواء، قادرة على إزالة ما يصل إلى 95% من الجزيئات الضارة، مما يضمن أجواء نقية وصحية داخل الحرموأضافت الهيئة أن منظومة التبريد تعمل على مدار الساعة بفضل الجاهزية العالية لفريق عمل متخصص يتولى تنفيذ الصيانة الدورية ومتابعة الأداء لضمان كفاءة تشغيل المعدات في جميع الأوقاتوتأتي هذه المنظومة ضمن جهود الهيئة لتوفير خدمات استثنائية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن وتعزز جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين. وتعد هذه المبادرات جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل المملكة نموذجًا عالميًا في إدارة الحشود وتقديم الخدمات المبتكرة للحجاج والمعتمرينالهيئة تجدد التزامها بالاستمرار في تطوير بنيتها التحتية وخدماتها بما يواكب تطلعات قاصدي بيت الله الحرام، لضمان راحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى معايير الراحة والأمان