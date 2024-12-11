شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القمل وتصاريح للعمل المنزلي.. ضوابط جديدة للتزيين النسائي والان نبدء بالتفاصيل

تعقيم الأدوات

حظر أجهزة الوشم

مُمارسات عشوائية

مقاعد مُريحة

الدمام - شريف احمد - وافق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، لتحل محل القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي السابقة، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها. وقرر الوزير الحقيل إعطاءها مهلةً تصحيحيةً تمتد لـ 180 يوماً من تاريخ النشر، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الجديدة.وتضمنت التعديلات بنوداً تُشدد على النظافة والصحة العامة، فألزمت بتخصيص غرفةٍ مُنفصلةٍ ومجهزةٍ لخدمة إزالة القمل، على أن تكون جدرانها مفصولةً بالطوب أو الجبس المستعار أو الزجاج، مع توفير أمشاطٍ للاستخدام لمرة واحدة وسلة مهملاتٍ ذاتية الإغلاق.كما منعت تقديم هذه الخدمة لأي سيدةٍ أو فتاةٍ تُعاني من قمل الرأس، حرصاً على عدم انتشار العدوى.كما سمحت باستعمال حقيبة الأدوات الخاصة بكل مستفيدة، ولكن يمنع تخزينها بالمحل، ملزمة بتوفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل أعواد إزالة الجلد الميت، المبرد، أعواد قطن، فوط ذات الاستخدام الواحد، قفازات مطاطية، اسفنج الوجه.ونصّت القواعد على التخلص من الإسفنج المخصص لوضع مستحضرات التجميل «المكياج» على الوجه بعد استخدامه مباشرة ويمنع إعادة استخدامه مرة أخرى.وفي حال إضافة نشاط حلاقة الأطفال يجب توفير مقعد حلاقة خاص بالأطفال «ثابت» أو يتم اضافة قطعة خاصة للأطفال ملحقة بكرسي الحلاقة الأساسي «متحرك».وفي سياقٍ متصل، حظرت الضوابط الجديدة استخدام أجهزة التسمير ”التان“ التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، نظراً لأضرارها الصحية المُحتملة، كما منعت استخدام أجهزة الوشم ”التاتو، مايكروبليدنج“ أو أي أجهزةٍ تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر، إلا في المراكز الطبية المُرخصة، حفاظاً على سلامة المُستفيدات.وعلى صعيد التنظيم، أكدت الضوابط ضرورة حصول العاملين في صالونات التزيين على شهاداتٍ صحيةٍ تُثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى شهاداتٍ مهنيةٍ تُؤكد امتلاكهم للكفاءة والمهارة اللازمة. كما ألزمت العاملين بارتداء ملابسٍ خارجيةٍ نظيفةٍ تُعكس المظهر المهني اللائق، والتوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراضٍ مرضيةٍ.وللحد من المُمارسات العشوائية، شدّدت الضوابط على منع تقديم الخدمات المنزلية ”خدمة خارج الصالون“ إلا بعد الحصول على تصريحٍ من منصة ”بلدي“، لضمان التزام مُقدمي الخدمة بمعايير الجودة والسلامة.ومن أبرز التعديلات السماح ببيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة داخل الصالونات، بعد إضافتها كنشاطٍ إضافيٍّ على الرخصة، كما أتاحت تقديم خدمات التزيين عبر العربات المتنقلة بعد الحصول على الترخيص اللازم.ولتنظيم بيئة العمل داخل الصالونات، ألزمت الضوابط بتوفير منطقة انتظارٍ للعملاء مُجهزةٍ بمقاعد مُريحة، وتخصيص مسافةٍ لا تقل عن متر ونصف بين كل كرسي خدمة وآخر، مع توفير مغاسل للشعر والأيدي مُجهزةٍ بمياهٍ باردةٍ وساخنةٍ، وصابونٍ سائلٍ، ومُطهّرٍ، ومجففاتٍ.كما اشترطت توفير مصائد للحشرات والقوارض، وأجهزة تعقيمٍ للأدوات، مع الالتزام باستخدام أدواتٍ ذات استخدامٍ واحدٍ قدر الإمكان.ولتعزيز الرقابة وضمان تطبيق الاشتراطات، ألزمت الوزارة صالونات التزيين بتركيب كاميراتٍ أمنيةٍ، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وصندوق إسعافاتٍ أوليةٍ، مع الاحتفاظ بسجلٍ خاصٍ بالرقابة الصحية.