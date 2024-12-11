شكرا لمتابعة خبر عن بسام الفيفي يهدي والدة البلجيكي سيدرك حصانًا بقيمة 50 ألف ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم المرشد السياحي بسام الفيفي هدية مميزة لوالدة لاعب كرة القدم البلجيكي سيدرك، تتمثل في حصان عربي أصيل، بلغت قيمته أكثر من 50 ألف ريال .

وأكد الفيفي أن هذه الهدية تأتي تعبيرًا عن تقديره للعلاقة المميزة بينه وبين اللاعب البلجيكي وعائلته، بالإضافة إلى رغبة في تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة وبلجيكا.

ولاقت الهدية إعجاب العديد من المتابعين، الذين أشادوا بالمبادرة الكريمة التي تعكس الروح الطيبة والتعاون بين الثقافات.