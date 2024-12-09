الحقيل يعتمد مشروعا استثماريا وإنشاء مدينة صناعية في الدمام

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المشروع يعكس توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، ويهدف لتعزيز التنمية الصناعية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن المشروع يركز على تحسين البنية التحتية، ومعالجة التشوه البصري، وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى طرح الأمانة أكثر من 436 فرصة استثمارية، مع خطة لزيادة الفرص إلى 5000 بحلول 2026، مستفيدة من قاعدة بيانات تضم أصولًا استثمارية تتجاوز 116 مليون متر مربع. كما دعا المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من مزايا تحفيزية تشمل عقودًا تصل إلى 50 عامًا وإعفاءات تصل إلى 10% من مدة العقود، مع تقليل الضمانات البنكية إلى 25%.
ويمكن الاطلاع على الفرص عبر البوابة الرقمية "فرص" أو مركز التميز الاستثماري.
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