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شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة اليوم الاثنين، من انتشار ضباب خفيف إلى موسط على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
مكة المكرمة: القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ والخرمة والموية وتربة والطائف والعرضيات.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الجوف: القريات وطبرجل.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وأبها، وسجلت كل منهما 6 مئوية، ثم طريف وعرعر وبيشة بـ9 درجات.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
أماكن الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ والخرمة والموية وتربة والطائف والعرضيات.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الجوف: القريات وطبرجل.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة.
أقل درجة حرارةسجلت خميس مشيط أقل درجة حرارة اليوم الأحد، وجاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن خميس مشيط سجلت 5 درجات مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وأبها، وسجلت كل منهما 6 مئوية، ثم طريف وعرعر وبيشة بـ9 درجات.