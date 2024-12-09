شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أماكن الضباب

أقل درجة حرارة

أقل درجة حرارة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

.

.

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنفي المملكة اليوم الاثنين، من انتشار ضباب خفيف إلى موسط على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.مكة المكرمة: القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ والخرمة والموية وتربة والطائف والعرضيات.المدينة المنورة: الرايس وينبع.الجوف: القريات وطبرجل.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة.سجلت خميس مشيطاليوم الأحد، وجاء في تقريرفي تقريره عن، أن خميس مشيط سجلت 5 درجات مئويةوفي المرتبة الثانية جاءت القريات وأبها، وسجلت كل منهما 6 مئوية، ثم طريف وعرعر وبيشة بـ9 درجات