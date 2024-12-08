شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس “الأرصاد” يؤكد جاهزية المراصد الجوية لمستقبل أكثر دقة والان نبدء بالتفاصيل

الخطط المستقبلية للمرصد

تحسين دقة التنبؤات الجوية

الدمام - شريف احمد - أجرى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم، جولة تفقدية شملت مرصد الرياض، ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل المراصد الجوية في مختلف مناطق المملكة.تهدف هذه المبادرة إلى تطوير الأعمال وتعزيز جاهزية المراصد بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للمركز.واطلع الدكتور غلام خلال الجولة على الخطط المستقبلية للمرصد وأبرز التحديات التي تواجهه، مشددًا على أهمية التكامل بين الإدارات لضمان تقديم خدمات دقيقة وموثوقة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.وأكد الدكتور "غلام" أن مشروع إعادة تأهيل المراصد يأتي ضمن التزام المركز بتحديث بنيته التحتية.وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية وتعزيز القدرات التشغيلية للمراصد، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما أشاد بالدور الحيوي الذي يلعبه مرصد الرياض في تحليل ورصد الظواهر الجوية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو المرصد في تنفيذ البرامج التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات.