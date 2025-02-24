شكرا لقرائتكم خبر عن تصاريح البسطات الرمضانية بجدة تستقبل الطلبات عبر منصة بلدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب التقديم للحصول على تصاريح البسطات الرمضانية لعام 1446هـ عبر منصة بلدي الرقمية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم الأنشطة الموسمية وتوفير بيئة ملائمة للبائعين والمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.

يتيح النظام الرقمي للمتقدمين استعراض الفعاليات المتاحة واختيار المواقع المحددة للبسطات بحسب نطاق البلدية الفرعية، مع الاطلاع المسبق على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط.

ويتميز هذا الإجراء بكونه سلساً دون الحاجة للتوجه مباشرةً إلى الأمانة، حيث يتم تعبئة الطلب وسداد الرسوم إلكترونياً بعد اعتماد الطلب من الجهات المختصة.

عالية الجودة



تستمر فترة التقديم حتى 20 رمضان، داعية الأمانة جميع الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والالتزام بالتصاميم المعتمدة والمتطلبات التنظيمية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفق المعايير المحددة.

ومن بين الأنشطة المتاحة لهذا الموسم، تتنوع الفعاليات بين تقديم أكلات شعبية، وتمور وحلويات، وخردوات وإكسسوارات معدنية.