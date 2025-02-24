شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: سندعم إبراهيم شيكا لاعب الزمالك ولن نتخلى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزير أشرف صبحي يتابع باهتمام حالة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق.

وأضاف الشاذلي، خلال تصريحات تليفزيونية: "الدكتور أشرف صبحي يتابع حالة إبراهيم شيكا بانتظام ووجه 6 استشاريين متخصصين للاطمئنان عليه، ولن نتخلى عنه".

وتابع: "الدكتور أشرف صبحي تواصل مع وزيري الصحة والتعليم العالي للاطمئنان على حالة إبراهيم شيكا".

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته قائلاً: "وزارة الشباب والرياضة ستدعم إبراهيم شيكا مادياً ولن تتخلى عنه".