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شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يظهر مع شقيقته وهو يردد أغنيته الضجة

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يظهر مع شقيقته وهو يردد أغنيته الضجة 1/2
  • شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يظهر مع شقيقته وهو يردد أغنيته الضجة 2/2

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنان الشاب محمد بشير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الملقب بالدولي, في المقطع داخل منزله بالقاهرة مع شقيقته “معزة”.

https://fb.watch/xXqL7q5Ik5/

وردد الفنان الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً خلال المقطع أغنيته الجديدة والضجة “راجعين”, والتي حققت شهرة واسعة ونالت إعجاب جمهوره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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