تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنان الشاب محمد بشير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الملقب بالدولي, في المقطع داخل منزله بالقاهرة مع شقيقته “معزة”. https://fb.watch/xXqL7q5Ik5/ وردد الفنان الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً خلال المقطع أغنيته الجديدة والضجة “راجعين”, والتي حققت شهرة واسعة ونالت إعجاب جمهوره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يظهر مع شقيقته وهو يردد أغنيته الضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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