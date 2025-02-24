شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. موجة باردة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة باردة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر درجة مئوية إلى 3 تحت الصفر وتكوّن الصقيع.بيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 فجر غدٍ الاثنين، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 صباحًا من نفس اليوم.