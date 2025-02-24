السعودية | “غينيس” توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت مساء الأحد، احتفالات يوم التأسيس، التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض على مدى أربعة أيام، في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2025م في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم، وسط حضور واسع من الزوار بمختلف فئاتهم تجاوز 50 ألف زائر.

وشهدت فعاليات الاحتفال، تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية “كأكبر عرضة سعودية”، عبر مشاركة 633 مؤديًا للعرضة، ما يؤكد أهميتها كإحدى التقاليد الوطنية الراسخة، التي تعكس الفخر بالهوية الوطنية، والاهتمام بالموروث الشعبي وإبرازه عالميًا.

كما شهدت الأركان التراثية والمعرض المصاحب في الاحتفال، توافد أعداد كبيرة من الزوار، لاستكشاف تاريخ المملكة من خلال عروض مرئية ووثائق تاريخية، التي سلطت الضوء على أئمة وملوك المملكة، ومراحل التأسيس والإنجازات التنموية التي شهدتها البلاد في شتى المجالات على مر العصور.

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