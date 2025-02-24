شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب يوميا على معدة فارغة.. يقوى مناعتك وينظم سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

الحرص على القيام ببعض الطقوس الصحية في الصباح يكون لها تأثير كبير على اليوم ككل، ولعل إحدى عادات الصباح التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا هي شرب ماء الليمون الدافئ على معدة فارغة، ولكن يمكن لإضافة القليل من القرفة أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فوائد تناول الماء بالليمون على معدة فارغة في الصباح:

وفقًا للخبراء، فإن بدء يومك بماء الليمون الدافئ هو عادة بسيطة ولكنها قوية تقدم العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد على تعزيز الهضم، وطرد السموم من الجسم وتقليل الانتفاخ، كما أنه غني بمحتواه من فيتامين سي الذى يقوي المناعة، ويبقي العدوى تحت السيطرة، ويساعد ماء الليمون أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية.

كما يساعد التأثير القلوي لماء الليمون على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، وتقليل الحموضة وحرقة المعدة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز البشرة الصافية والمتوهجة عن طريق إزالة السموم من الجسم وتعزيز رطوبتها ومرونتها، ويقال أيضًا أنه يدعم صحة الكبد، وينظم نسبة السكر في الدم، ويحسن مستويات الطاقة بشكل عام. حيث يحارب الليمون الالتهابات ويحمي الخلايا من التلف، كما يمكنه أنه يخفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL) وينظم ضغط الدم ويقلل أيضًا من الانتفاخ ويخفف عسر الهضم ويعزز صحة الأمعاء.

فوائد القرفة

القرفة هى مصدر قوي غنى بالفوائد الصحية، مما يجعلها ضرورية في روتينك اليومي، فهى غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، وتساعد في تقليل التورم ومحاربة العدوى وتعزيز المناعة، وهى مفيدة بشكل خاص في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمرضى السكر.

كما تساعد القرفة على تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ وتعزز صحة الأمعاء، وتساعد خصائصها المعززة للتمثيل الغذائي في إدارة الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتحسين حرق الدهون، كما تدعم القرفة صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين الدورة الدموية، كما أنها تعزز وظائف المخ وتحسن التركيز والذاكرة.

ويمكن استخدام القرفة بأكثر من طريقة، حيث يمكن إضافتها إلى الماء الدافئ أو الشاي أو أثناء إعداد الطعام، حيث تتمتع القرفة بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في الهضم وتعزيز المناعة، ويمكن أن تساعد طبيعتها الدافئة في تحسين التمثيل الغذائي، مما يجعلها مفيدة لإدارة الوزن.

فيما يلى.. فوائد أن تبدأ يومك بتناول مشروب ماء الليمون الدافئ مع القرفة:يعزز التمثيل الغذائي ويساعد على إنقاص الوزن

وفقًا للخبراء، تزيد القرفة من حرق الدهون وتساعد في تنظيم الشهية، ومن ناحية أخرى، يعمل الليمون على إزالة السموم من الجسم، مما يعزز الهضم بشكل أفضل.

ينظم نسبة السكر في الدم

تساعد القرفة في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يجعلها رائعة لمرضى السكر، كما يعمل الليمون على تحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

تقوية المناعة

تتمتع القرفة بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يحميك من العدوى، أما الليمون فهو غني بفيتامين سي الذي يساعد في تعزيز المناعة.

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

تقلل القرفة من الانتفاخ والحموضة، ومن ناحية أخرى، يطرد ماء الليمون السموم، مما يحافظ على سلاسة الهضم.

تعزيز توهج البشرة

تحارب القرفة حب الشباب بخصائصها المضادة للبكتيريا، بينما يزيل الليمون السموم من البشرة، مما يجعلها نضرة ومشرقة.