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الرئيس الأوكراني يوضح مزايا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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د ب أ - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعد نوعا من الضمان للأمن الاقتصادي للبلاد.
وتابع زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف: "أولا، إذا كنا نتحدث عن ضمانات الأمن الاقتصادي، فإن ذلك بالنسبة لنا هو عضوية الاتحاد الأوروبي".

انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

وأضاف إنه إذا لم تقبل أوكرانيا في التحالف العسكري الغربي (الناتو)، فإنه "ثانيا، يجب توفير تمويل للجيش الأوكراني لتمكينه من الحفاظ على ما لا يقل عن 800 ألف جندي."

وقال خبراء اقتصاديون، إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف يتعين على بروكسل دفع تعويضات كبيرة لكييف على مدى سنوات.
ويذكر أن أوكرانيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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