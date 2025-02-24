شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحت الصفر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق حتى 8 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الاثنين.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر وتكوّن الصقيع.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا شديد، تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الأحد.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الاثنين.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر وتكوّن الصقيع.
أماكن الموجة الباردةتبوك: جبل اللوز وعلقان.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.
أتربة ورياح على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أتربة مثارة ورياح شديدة على الشرقية خلال فترة المساء ليلة الأحد/الاثنين.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا شديد، تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الأحد.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
أتربة مثارةوتستمر الأتربة المثارة حتى الساعة 11 مساء على الأحساء والعديد وذعبلوتن.
ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.