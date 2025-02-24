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3 تحت الصفر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق حتى 8 صباحًا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

3 تحت الصفر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق حتى 8 صباحًا

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الاثنين.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر وتكوّن الصقيع.

أماكن الموجة الباردة

تبوك: جبل اللوز وعلقان.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.

أتربة ورياح على الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أتربة مثارة ورياح شديدة على الشرقية خلال فترة المساء ليلة الأحد/الاثنين.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا شديد، تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الأحد.
موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر - واس

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.

أتربة مثارة

وتستمر الأتربة المثارة حتى الساعة 11 مساء على الأحساء والعديد وذعبلوتن.
ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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