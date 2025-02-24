شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحت الصفر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق حتى 8 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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أتربة ورياح على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الاثنين.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر وتكوّن الصقيع.تبوك: جبل اللوز وعلقان.الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.يتوقعفي تقريره عن، أتربة مثارة ورياح شديدة على الشرقية خلال فترة المساء ليلة الأحد/الاثنين.وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا شديد، تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الأحد.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.وتستمر الأتربة المثارة حتى الساعة 11 مساء على الأحساء والعديد وذعبلوتن.ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.