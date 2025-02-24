شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ16 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع حرس الحدود مع الاهلى ومودرن سبورت مع الجونة والإسماعيلى مع فاركو.

مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود& الأهلى..4 عصراً

مودرن سبورت & الجونة..4 عصراً

الإسماعيلى & فاركو..7 مساءً

الخميس 27 فبراير

سموحة & المصري البورسعيدى..4 عصراً

الزمالك & زد إف سى..7 مساءً

طلائع الجيش & البنك الأهلى..7 مساءً

الجمعة 27 فبراير

غزل المحلة & إنبى..4 عصراً

الاتحاد السكندري & بيراميدز..7 مساءً

سيراميكا & بتروجت..7 مساءً

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.