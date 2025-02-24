انت الان تتابع تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة.. "الأرصاد": رياح شديدة على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نـبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ شديدة على مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، ويدمة، وثار، وخباش، وبدر الجنوب؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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